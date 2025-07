Simmons & Simmons, Studio Lucchini e ADVANT Nctm nella joint venture per lo sviluppo di Antica Focacceria S. Francesco

Guaneri, Scottà, Caldarone

Simmons & Simmons e Studio Lucchini hanno prestato assistenza a Spoon Brands, basket company facente parte di Spoon Holding, nella creazione di una joint venture con CIRFOOD Retail, azienda specializzata nella ristorazione commerciale, assistita da ADVANT Nctm, per lo sviluppo del brand Antica Focacceria S. Francesco, realtà storica sinonimo di cucina tradizionale siciliana.

Secondo l’accordo siglato, che prevede un importante piano di crescita del brand, il 60% delle quote della società va a Spoon Brands e il rimanente 40% a CIRFOOD Retail. Oltre al tradizionale formato di casual dining storico, è previsto lo sviluppo di un nuovo format QSR, focalizzato sull’esperienza dello Street Food siciliano.

Spoon Brands è stata assistita da Simmons & Simmons con un team composto dal managing associate Paolo Guarneri, dall’associate Martina Scottà e dalla trainee Isabella Musy, per i profili legali corporate, e dal counsel Riccardo Pennisi e dell’associate Giulia Sarti, per gli aspetti relativi alla notifica antitrust all’AGCM. Spoon Brands è stata inoltre assistita, per i profili fiscali, dallo Studio Lucchini con un team composto da Lorenzo Testa e Stefano Bonfanti. CIRFOOD Retail è stata assistita dallo studio legale ADVANT Nctm con un team composto da Raffaele Caldarone e Martina Da Re.