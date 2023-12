Simmons & Simmons nel US private placement da €105 milioni e US$ 260 milioni private shelf facility di Cap Holding S.p.A.

Paola Leocani

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Cap Holding S.p.A. nell’emissione di un prestito obbligazionario Sustainability-Linked non convertibile pari ad EUR 105 milioni in formato US Private Placement, interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense di PGIM, Inc., asset manager del gruppo statunitense Prudential Financial, Inc. Le obbligazioni sono interamente sottoscritte da PGIM Inc, e quotate sul mercato regolamentato irlandese.

I titoli hanno una scadenza di 14 anni e pagano una cedola semestrale del 5,10 per cento.

Questa operazione rappresenta il primo prestito obbligazionario US Private Placement in formato Sustainability-Linked la cui cedola è legata alla riduzione di emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3, come definiti dal Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato da Cap Holding a Dicembre 2023.

L’operazione si colloca nel contesto di un Private Shelf Facility di $260 milioni con scadenza 3 anni.

Nel contesto dell’operazione, Mediobanca ha supportato la società in qualità di Sole Arranger del prestito obbligazionario e di Sole Structuring Advisor del Sustainability-Linked Financing Framework.

Simmons & Simmons ha assistito la società in relazione agli aspetti italiani, UK e US dell’operazione, con un team guidato dai partner DCM Paola Leocani (Milano) e Charles Hawes (Londra) e composto dal managing associate Baldassarre Battista (Milano), i supervising associate Ilaria Barone (Milano) e Lukasz Napieraj (Londra) e i trainee Anna Frighetto (Milano) e Stefano Cultrera (Milano). In relazione agli aspetti fiscali, Simmons & Simmons ha assistito la società con un team guidato dal partner Marco Palanca (Milano) coadiuvato dall’associate Giulia Aglialoro (Milano).