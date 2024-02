Simone Carrà e Laura Corbeddu hanno assistito Assogrocery nella firma dell’importante Accordo Collettivo Nazionale con i sindacati.

Laura Corbeddu, Simone Carrà

Gli avvocati di diritto del lavoro Simone Carrà e Laura Corbeddu hanno assistito Assogrocery, associazione che rappresenta le aziende operanti nel settore e-grocery, nella trattativa sindacale che ha portato alla sottoscrizione dellAccordo Collettivo Nazionale di settore con NIDIL-CGIL, FELSA-CISL e UILTEMP-UIL congiuntamente alle delegazioni sindacali degli shopper.

L’accordo regolamenta il settore e-grocery attraverso disposizioni specifiche riguardanti il trattamento economico e il normativo riservato agli shopper. Infine, con l’accordo vengono riconosciuti i diritti sindacali con l’obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza e di partecipazione sindacale nel settore stesso.

La firma giunge dopo oltre 8 mesi di lavoro, nel corso dei quali le parti hanno discusso degli specifici strumenti e degli adeguati livelli di tutela per gli Shopper, tra cui un compenso minimo per incarico, bonus e maggiorazioni (ad esempio, in caso di attività svolta durante le domeniche e i giorni festivi), rimborsi chilometrici e indennità di disponibilità.