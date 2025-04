Simone Mori entra in GA come Partner responsabile per la Strategic Advocacy

Simone Mori

Simone Mori (foto) è il nuovo Partner di GA responsabile per la Strategic Advocacy. Collaborerà – a livello nazionale, europeo e internazionale – con i team di GA per sviluppare l’attività di Advocacy Strategica, con particolare riferimento ai settori dell’energia e delle infrastrutture. GA – studio legale e fiscale internazionale con 12 sedi in Italia e uffici diretti a New York, Lugano, Bruxelles, Londra e Parigi, e con un network di professionisti presenti in oltre 80 giurisdizioni nel mondo – con il Managing Partner Francesco Sciaudone, intende continuare la propria crescita con un professionista di grande esperienza e di riconosciuto valore professionale.

Simone Mori si occuperà di Strategic Advocacy, coordinando un team in grado di rispondere alle continue sfide che il contesto geopolitico e le dinamiche internazionali rendono sempre più complesse per settori come energia e infrastrutture.

Simone insegna Economia e Management dell’Energia presso la Luiss di Roma e ha un’esperienza trentennale nel settore dell’energia e delle infrastrutture, avendo ricoperto ruoli senior in aziende leader del settore energetico. Ha coordinato attività in Russia, Romania, Slovacchia e Grecia, ed è stato anche responsabile a livello globale delle politiche regolatorie, antitrust, ambientali e dell’innovazione, oltre ad aver gestito uno dei principali portafogli di carbon credits del mondo. Negli anni ha partecipato allo sviluppo dei settori elettrico e gas in oltre 25 Paesi, maturando una conoscenza unica delle dinamiche dei mercati e delle politiche energetiche in Europa e nel mondo. Alle attività di consulenza strategica e regolamentare per imprese e istituzioni finanziarie, Simone affianca l’assistenza a start-up innovative nel campo delle tecnologie green. Collabora con i più importanti think tank, come Bruegel, Centre on Regulation in Europe, il German Marshall Fund of the US e l’Observatoire Méditerranéen de l’Énergie.

“Sono davvero convinto che con Simone sapremo offrire sempre di più un servizio di consulenza legale e strategica davvero unico nei settori fondamentali dell’energia e delle infrastrutture, a livello nazionale, europeo e internazionale. Vogliamo che GA sia sempre di più un partner strategico per i nostri clienti”, ha commentato il Managing Partner Francesco Sciaudone.