SLT con la vicentina Utilità nella cessione del 60% a Valtecne

Enrico Comparotto e Gian Paolo Ranocchi

Valtecne S.p.A. - società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali – ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dal socio unico Utilità Group S.r.l. del 60% del capitale sociale di Utilità S.r.l., con sede a Costabissara (Vicenza), specializzata nel contract manufacturing di componenti meccanici di precisione, con circa l’80% del proprio business nel settore medicale, in particolare nei segmenti dentale e ortopedico.

Utilità Group è stata assistita da SLT Strategy Legal Tax con i senior partner Enrico Comparotto per gli aspetti legali e Gian Paolo Ranocchi per l’assistenza tributaria, unitamente a Valentina Zanella e a Massimo Lappo di TLM S.T.P. per la parte fiscale.

Sul versante Valtecne l’operazione è stata strutturata con il supporto di Emintad Italy s.r.l. come financial advisor, ADVANT Nctm per gli aspetti legali e BDO Advisory Services e BDO Tax per le due diligence finanziaria, payroll e fiscale.

Utilità è una società specializzata nella produzione di semilavorati come terzista nei campi dell’implantologia orale, ortopedia, chirurgia spinale, maxillofacciale e micromeccanica di precisione nonché nel settore aeronautico.

Il razionale dell’acquisizione risiede nell’opportunità di espansione del business di Valtecne nel mercato medicale (rappresentante il 69,2% dei ricavi al 30 settembre 2024). Utilità, grazie alla sua esperienza nella micromeccanica di precisione per dispositivi medici, consentirà a Valtecne di ampliare il proprio portafoglio prodotti e arricchire l’offerta tecnologica. D’altra parte, l’aggregazione con Valtecne, leader italiano nel segmento del contract manufacturing per ortopedia, permetterà a Utilità di moltiplicare le prospettive di business, facendo leva sul portafoglio clienti di Valtecne e sull’ampia offerta tecnologica del Gruppo. In questo contesto, le sinergie attese dall’acquisizione sono principalmente legate ai ricavi; tuttavia, anche le sinergie di costo, ad esempio quelle relative agli acquisti di materiali ed alle politiche di make or buy delle lavorazioni, saranno adeguatamente perseguite. In aggiunta al settore medicale, che rimarrà il principale focus strategico di entrambe le società, la presenza di Utilità nel settore aeronautico crea le premesse per l’ingresso di Valtecne in un mercato in crescita dove le lavorazioni richieste e i materiali trattati presentano difficoltà non inferiori a quelle dei componenti medicali.