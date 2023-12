Smart contracts: la natura giuridicamente vincolante dei contratti c.d. intelligenti

I contratti intelligenti (“Smart Contracts”) e la loro possibile natura di veri e propri contratti (“Smart (Legal) Contracts”): le coordinate del dibattito in corso

Secondo vari commentatori, le tecnologie innovative come gli “ Smart Contracts ” stanno diventando sempre più rilevanti, su scala globale, in numerosi settori industriali: esse sono infatti una componente fondamentale di molte piattaforme e applicazioni che lavorano in ambiente (o tramite) “ blockchain ” (ossia con una tecnologia basata su libri mastri informatici distribuiti – c.d. “ distributed ledger ”).

Negli ultimi anni, tale potenziale sistemico...