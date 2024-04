Smartphone, doppio sì del Gip al sequestro dati

Doppia autorizzazione del Gip per il sequestro delle comunicazioni contenute in smartphone, tablet e altri dispositivi informatici. E solo quando si procede per reati con pena superiore nel massimo a cinque anni, medesimo presupposto delle intercettazioni visto che chat e mail devono essere considerate comunicazioni a tutti gli effetti. Lo prevede il disegno di legge che ieri è stato approvato dal Senato e ora passa alla Camera. Un voto (89 sì, 18 no e 34 astenuti) che ha visto la divisione, ancora...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi