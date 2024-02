Società in accomandita semplice: divieto di ingerenza e fallimento

la QUESTIONE

In cosa consiste il divieto di ingerenza sancito dall’artt. 2315 e 2320 c.c. per la società in accomandita semplice? Quali sono i presupposti affinché possa parlarsi di una violazione del divieto in questione? Quali sono le conseguenze?

Con riferimento all’art. 2315 del codice civile, si osserva che la struttura giuridica della società in accomandita semplice segue in linea di massima quella della società in nome collettivo, con le dovute modifiche per via della diversa composizione...