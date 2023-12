Società semplice, l’esclusione facoltativa del socio ex art. 2286, c.1 c.c.

Ai fini dell’esclusione del socio di società di persone ex art. 2286, c. 1 c.c., il generico venir meno dell’affectio societatis e l’esistenza di contrasti tra i soci non rilevano sic et simpliciter, ma nella misura in cui siano conseguenza di specifici inadempimenti degli obblighi di legge o del contratto sociale (Trib. Venezia, 7 novembre 2023).



L’esclusione è una causa di scioglimento parziale del vincolo sociale, non volontaria, limitatamente ad un socio. L’istituto de quo opera di diritto, ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi