Solo sanzioni amministrative al proprietario che non denuncia lo smarrimento del cane

Il proprietario di un cane che non denunci la sua scomparsa è passibile di una sanzione amministrativa (150-450 euro) senza incorrere, però, nell’articolo 727 del cp (maltrattamento di animali). La Cassazione, con la sentenza n. 16168/24 chiarisce, che il cane in questione era abituato ad allontanarsi anche per più giorni dall’abitazione in Puglia dove era custodito, ma questa volta l’animale aveva percorso addirittura circa 200 km per arrivare in Calabria senza che il proprietario avesse sporto...

