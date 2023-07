Somministrazione di energia elettrica, il contratto si può concludere senza documenti scritti di Mirko Martini

La mancanza di un contratto sottoscritto a mano non giustifica l'invalidità delle fatture emesse dalla società; infatti, per poter concludere un contratto di fornitura di energia elettrica non è necessaria la forma scritta del contratto, ma ben può essere concluso con un contratto verbale. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 14 luglio 2023, n. 20267.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di contratto e della sua validità nella forma ...