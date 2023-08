Sospensione dei termini per le cause di separazione e divorzio perché non rientrano negli "alimenti" di Marina Crisafi

Il tribunale di Udine, in contrasto con un recente precedente della Cassazione, aderisce al consolidato orientamento secondo cui la sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione e divorzio poiché non rientrano nella materia degli "alimenti"

La sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché le stesse non rientrano nella materia degli "alimenti". Questo quanto affermato dalla sezione civile del tribunale di Udine con decreto del 27 luglio 2023.



La vicenda

Il giudice istruttore è stato chiamato a pronunciarsi dall'istanza con cui il resistente in un giudizio di separazione aveva chiesto di chiarire se nel computo dei termini ex art. 190...