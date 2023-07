Sospensione dei termini di versamento affidati all'agente della riscossione, accertamenti per il 2015-16 ancora possibili

Nella pronuncia in commento l'avviso di accertamento riguardante l'annualità IMU 2016 sarebbe stato afflitto dalla decadenza a partire dal 31.12.2021 ma, per effetto del disposto di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015 comma 2 e art. 68 d.l. 18/2020, non può applicarsi la decadenza fino al 31.12.2023