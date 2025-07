Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato di pericolo concreto

Il caso in sintesi

Possiamo dire che certamente è di interesse la sentenza della Cassazione del giorno 16.7.2025 n. 26095 in quanto detta sentenza annulla un sequestro conseguente alla contestazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) e lo fa ricordando la centralità del c.d. principio di offensività per cui non ogni disposizione dei propri beni può essere considerata illecita e del resto quando la pretesa fiscale è di molto inferiore al patrimonio della persona...