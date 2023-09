Sovraindebitamento, ricorso in Cassazione per il no all’omologazione di Patrizia Maciocchi

È ammissibile il ricorso per Cassazione contro il provvedimento con il quale il tribunale, in composizione collegiale, accoglie il reclamo che contesta l’omologazione da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. La corsia della Suprema corte è aperta, in considerazione del carattere « decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile...