Sparkasse acquisisce 4 complessi immobiliari: CBA e Legance advisor dell’operazione

Assegnati, Serranò (CBA) e Iannò, Galizia (Legance)

Il Gruppo Sparkasse ha acquisito 4 complessi immobiliari con un’operazione gestita da Ferruccio Ravelli, direttore di Sparim, società del Gruppo attiva nel settore immobiliare.

CBA, con un team formato dal partner Francesco Assegnati, dagli associati Giuseppe Serranò, Andrea Motta e Barbara Orlando e dall’avv. Nica Barcellona, ha assistito per gli aspetti legali e fiscali il Gruppo Sparkasse, nell’acquisizione dal Fondo Margot, gestito da Castello SGR, di un portafoglio di quattro complessi immobiliare a destinazione ufficio siti in Biella, Beinasco (TO), Perugia e Savona.

Castello SGR, quale gestore del Fondo Margot è stato assistito per gli aspetti legali da Legance con un team composto dal partner Luca Autuori, dalla counsel Francesca Iannò e dall’associate Alice Galizia.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Gloria Greco.