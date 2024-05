Stato di ebbrezza, non serve l’alcoltest quando basta l’atteggiamento sintomatico

Per decretare lo stato di ebbrezza del conducente non occorre necessariamente l’alcoltest, in quanto esso può essere determinato da atteggiamenti sintomatici della presenza di alcol nel sangue (come ad esempio lo stato comatoso e l’odore intenso di alcol). Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 20763/24.

L’alcoltest non costituisce prova legale

I Supremi giudici hanno rilevato che - poiché l’esame strumentale non costituisce...