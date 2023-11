STS Deloitte, Alessandro Lualdi confermato AD dello Studio Tributario e Societario. Riccardo Gabrielli sarà il nuovo Presidente

L’assemblea dei Soci dello Studio Tributario e Societario Deloitte (STS Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit) ha confermato Alessandro Lualdi (nella foto a destra) come Amministratore Delegato per i prossimi 4 anni e ha nominato Riccardo Gabrielli (nella foto a sinistra) come Presidente con deleghe in tema di perseguimento degli scopi sociali derivanti dallo status di Società Benefit.



“La rinnovata fiducia ricevuta dai soci conferma da un lato il percorso di straordinaria crescita compiuto dalla nostra Società tra Professionisti negli ultimi anni e dall’altro il rinnovato impegno di tutti verso nuovi obiettivi di crescita e di trasformazione dei nostri professionisti e dei nostri clienti contenuti nel Piano Strategico 2027” – dichiara Lualdi.



“Sono molto onorato della carica attribuitami da parte di tutti i soci: il mio impegno sarà soprattutto nella direzione di perseguire quegli scopi sociali che lo Studio si è dato a seguito della sua trasformazione in Società tra Professionisti e più di recente in Società Benefit” – ha commentato Gabrielli.



Compongono il Consiglio di Amministrazione di STS Deloitte: l’Amministratore Delegato di Deloitte Italia, Fabio Pompei, Paolo Caprotti, Fabrizio Cavalli, Andrea Circi, Maddalena Costa e Simone Viligiardi.



STS è presente in 14 città italiane e all’interno del network Deloitte, che festeggia quest’anno i 100 anni di presenza in Italia, offre servizi di consulenza fiscale e societaria a clienti nazionali e internazionali.



Alessandro Lualdi ha iniziato la sua carriera professionale nel 1993 in Arthur Andersen e successivamente nello Studio Tributario e Societario Deloitte attivo in Italia nel settore dei servizi di consulenza fiscale e legale. Nel 2006 è stato nominato Tax Partner di Deloitte e dal 2017 ricopre la carica di Country Tax&Legal Leader per l’Italia e Central Mediterranean. Nel corso della sua carriera professionale, Alessandro Lualdi ha ricoperto ruoli di mercato a servizio di clienti a livello EMEA e Italia.



Dottore Commercialista e Revisore contabile, Riccardo Gabrielli è stato nominato partner dello Studio Tributario e Societario Deloitte nel 2002. Esperto di fiscalità d’impresa e di operazioni straordinarie, è Presidente del collegio sindacale di varie società anche quotate. È responsabile delle sedi di Roma, Napoli, Catania e Bari dello Studio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo dello Studio. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, Professore Universitario incaricato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi Link Campus University, docente presso Master Tributari e corsi di formazione.