Studi Legali: nuove nomine in Tarter Krinsky & Drogin

Un nuovo Partner e due promozioni a Counsel: la law firm americana dal DNA italiano prosegue nel suo percorso di crescita











Nuove nomine in Tarter Krinsky & Drogin, law firm americana con la più grande practice dedicata alla clientela italiana negli USA.

In totale sono tre le promozioni annunciate nelle scorse settimane dal board dello Studio per la Italy Practice, che si inseriscono in un percorso di forte crescita strategica avviato da Tarter Krinsky in questi anni.

In particolare, le nomine riguardano l'avvocato Marco Giovine, che da Counsel diventa Partner, e gli avvocati Victoria Galante e Federica Rigato, che da Associate diventano Counsel. Entra inoltre a far parte del team International Practice come Law Clerk Martina Calcaterra, vincitrice del second best speaker award alla Moot Court di Norimberga nel 2021.

"Sosteniamo la crescita personale e professionale dei nostri collaboratori - dichiara l'avvocato Giuliano Iannaccone, Partner dello Studio e fondatore dell'Italy practice. La valorizzazione dei talenti è uno dei punti cardine della nostra struttura, come dimostra la decennale partecipazione all'In-Company Training, programma di formazione organizzato dall'Università Bocconi e rivolto agli studenti di giurisprudenza desiderosi di fare un'esperienza oltreoceano. Molti di loro, spesso, rimangono nello Studio per avviare un percorso di carriera".

Marco Giovine fa parte delle practice International, Italy, Corporate and M&A, e Amazon & E-Commerce. In qualità di avvocato esperto in diritto societario, assiste clienti americani, europei, italiani e latinoamericani in un'ampia gamma di operazioni ordinarie e straordinarie, tra cui fusioni e acquisizioni, contratti commerciali, joint venture e corporate governance.

Victoria Galante si occupa principalmente di aziende italiane e delle loro filiali statunitensi. Sfruttando la sua precedente esperienza di lavoro con alcuni dei marchi più importanti del mondo, agisce spesso come consulente generale esterno e guida i clienti in un'ampia gamma di questioni relative alle loro operazioni commerciali e di business.

Federica Rigato fa parte delle practice International e Italy, nonché dei dipartimenti Retail, Corporate, Capital Markets and M&A, Intellectual Property e Cybersecurity, Data Management & Privacy. Sfruttando il suo duplice background italiano e americano, collabora con aziende che stanno aprendo o espandendo le loro attività negli Stati Uniti.

Inoltre, si occupa di autorizzazioni di marchi, licenze e questioni relative all'etichettatura dei prodotti.