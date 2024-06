Abbiamo il piacere di presentare il webinar dal titolo

“STUDI PROFESSIONALI ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 5 CASI D’USO”.

Durante il webinar parleremo di come l’Intelligenza Artificiale stia rivoluzionando il lavoro degli studi professionali italiani, offrendo soluzioni pratiche e immediatamente applicabili.

Esploreremo cinque casi d’uso concreti: assistenti virtuali per la creazione efficiente di contenuti scritti, sistemi IA per la revisione rapida e accurata dei contratti, supporto avanzato per migliorare le capacità di consulenza, gestione automatizzata delle richieste ricorrenti dei clienti e organizzazione intelligente dei documenti e del know-how di studio.

Per ogni caso, presenteremo soluzioni accessibili, dai chatbot gratuiti ai sistemi IA avanzati , dimostrando benefici tangibili con dati concreti. Attraverso esempi pratici e dimostrazioni, illustreremo come implementare queste tecnologie, considerando aspetti come costi, facilità d’uso e conformità al GDPR. Offriremo spunti preziosi per ottimizzare l’efficienza e la qualità dei servizi professionali

L’evento avrà luogo il prossimo 3 luglio dalle 14.30 alle 15.30 in videoconferenza.

Per partecipare al webinar, è necessario compilare il form di registrazione

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.