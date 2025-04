Successioni: il figlio naturale può ripetere i beni prima della sentenza di filiazione

Il figlio naturale del de cuius ha il diritto di ripetere un bene anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di filiazione, proprio per consentire al soggetto di non far decorrere i tempi per usucapire (da terzi finti beneficiari) un bene del soggetto deceduto.

I rischi

In assenza di questa precisazione il figlio naturale - in ragione anche dei tempi per il passaggio in giudicato della sentenza della filiazione - rischierebbe, in maniera del tutto illegittima, di perdere il diritto ...