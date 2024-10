Superbonus e truffa aggravata ex art. 640 bis C.p.

LA QUESTIONE Qual è il momento consumativo del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p.?

Premessa

La questione giuridica attenzionata dalla Corte involge necessariamente la tematica dogmatica dell’iter criminoso, scandito, per i reati dolosi, come rilevato da autorevole dottrina, nella fase della ideazione, della preparazione, dell’esecuzione e, infine, della consumazione. Il momento consumativo del reato, fase terminale dell’iter appena delineato, si realizza quando sussiste corrispondenza piena tra il fatto ontologico ed il fatto tipico delineato dalla fattispecie penale, o, in altri termini...