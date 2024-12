TEICOS con CBA nella riorganizzazione strategica del gruppo

Bruno Ruscio, Gioacchino Vivona, Nicola Canessa e Leonardo Reggio

TEICOS GROUP, realtà leader nel settore della riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, ha completato, con il supporto di CBA Studio Legale e Tributario, un complesso ed articolato processo di razionalizzazione ed efficientamento della propria struttura societaria.

Il gruppo, attivo da oltre trent’anni, si è distinto tra gli operatori più dinamici del mercato per la sua capacità di integrare efficacemente la riqualificazione energetica degli edifici con il miglioramento di sicurezza, salubrità, accessibilità e comfort abitativo, adottando tecnologie e processi innovativi. Questo approccio ha permesso al gruppo una rapida crescita negli ultimi dieci anni e lo sviluppo di attività di diversificazione tecnologica e geografica che hanno consolidato la sua posizione sul mercato.

La nuova struttura, sotto il coordinamento e l’indirizzo strategico della holding industriale Teicos Company S.r.l., consentirà una specifica identificazione delle principali linee di business: Teicos Costruzioni S.r.l. per lo sviluppo immobiliare, Teicos UE S.r.l. per costruzioni e riqualificazioni edilizie per conto terzi in ambito pubblico e privato e Teicos Energia S.r.l. per l’integrazione di energie rinnovabili ed efficienza energetica negli edifici.

I soci fondatori Giorgio Albinati e Guido Hugony hanno voluto, così, tracciare un percorso in grado di dotare il gruppo di una governance necessaria per affrontare, coerentemente con gli obiettivi di crescita, le sfide future del settore e garantire al contempo possibili sinergie con partner industriali e finanziari, assicurando una solida continuità generazionale.

Il team di CBA Studio legale e Tributario è stato guidato dai partner Leonardo Reggio e Nicola Canessa, affiancati dal senior associate Bruno Ruscio e dall’associate Gioacchino Vivona per la pianificazione dell’operazione e gli aspetti di diritto tributario e societario.