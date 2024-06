Tenuità del fatto, non è concessa in caso di spaccio anche se l’imputato è incensurato

La condizione di incensuratezza dell’imputato non decreta automaticamente la particolare tenuità del fatto. Il tutto soprattutto quando, come nel caso di specie, il reato contestato non è di poco conto, in quanto basato sulla coltivazione di 13 piantine di cannabis e sulla detenzione di 158 grammi di marijuana. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 23389/24.

La vicenda

Venendo ai fatti con...