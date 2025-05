The Palace Company acquisisce un immobile di prestigio a Roma: gli studi legali coinvolti

Roberto Della Vecchia, Valentina Marengo, Francesco De Blasio

The Palace Company, gruppo internazionale leader nel settore hospitality, ha acquisito la totalità delle quote del Fondo Comet, gestito da Kryalos SGR, proprietario di un immobile di prestigio situato in Via delle Vergini, nel centro storico di Roma.

L’immobile sarà oggetto di un intervento di trasformazione e riqualificazione integrale, finalizzato alla realizzazione di un luxury hotel a 5 stelle, che diventerà un importante asset della catena Baglioni Hotels & Resorts, di recente acquisita da The Palace Company.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito The Palace Company con un team multidisciplinare guidato e coordinato dalla partner Valentina Marengo, dal counsel Francesco Ascione e dall’avvocato Elena Davanzo e composto dagli avvocati Mario Romano e Paolo Renzetti per gli aspetti immobiliari, dalla partner Carmen Chierchia, dall’avvocato Filippo Colonna e da Samuele Belfrond per gli aspetti amministrativi ed urbanistici, dalla partner Carlotta Benigni e da Benedetta Lunghi per i profili di natura fiscale, dall’avvocato Nicoletta Alfano, quanto ai profili regolamentari, con il coordinamento del partner Agostino Papa, dal partner Antonio Carino e dagli avvocati Veronica Bertocci e Daniele Quattrocchi per i profili white collar crime, dal partner Giampiero Priori e dall’avvocato Valerio Cellentani per i profili finance.

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR nei rapporti con gli investitori per gli aspetti contrattuali, regolamentari e di governance, con un team guidato dal socio Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Eleonora Panepinto.

Linklaters ha assistito il venditore, Bain Capital, con un team multidisciplinare guidato dal partner Francesco De Blasio coadiuvato dagli associate Cristina Garlaschelli e Luca Turchini e dalla trainee Giulia Ponzo per gli aspetti immobiliari, dal counsel Paolo Bertolini per gli aspetti amministrativi, dal counsel Fabio Balza per i profili fiscali, dal partner Dario Longo e dal managing associate Samuele Manfredo Pio per gli aspetti regolamentari, dalla managing associate Stefania Farabbi e dalle trainee Chiara Savarese e Diletta Ruggeri per i profili finance.