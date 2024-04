Tirocini uffici giudiziari: al via le domande per le borse di studio

Da oggi è possibile presentare domanda per la borsa di studio per il tirocinio negli uffici giudiziari (ex articolo 73 dl 69/2013) svolto nel corso del 2023. Il ministero della Giustizia ha pubblicato l’apposito avviso sul proprio sito, con le istruzioni e il manuale per la richiesta.

A chi spettano le borse di studio

Le borse di ...