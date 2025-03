Toffoletto De Luca Tamajo sostiene il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci attraverso l’Art Bonus

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale che si occupa principalmente di diritto del lavoro e che affianca le imprese in tutte le aree HR, contribuisce alla manutenzione, protezione e restauro del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano aderendo al programma Art Bonus. L’iniziativa consentirà di finanziare interventi di manutenzione straordinaria dello storico edificio Monumentale, migliorandone la fruibilità per il pubblico e l’accoglienza in piena sicurezza.

«Crediamo nel valore della cultura come motore di crescita per la comunità – dichiara Franco Toffoletto, managing partner dello Studio. – Per questo, abbiamo scelto di sostenere uno dei luoghi simbolo di innovazione e conoscenza al quale sono particolarmente affezionato sin da quando alle elementari l’ho visitato la prima volta».

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso privo di barriere architettoniche lungo i tre livelli dell’edificio Monumentale e la riqualificazione delle aree esterne. Interventi volti al miglioramento dell’accessibilità del Museo e alla sua fruizione da parte di un pubblico sempre più ampio.

Con questa donazione, Toffoletto De Luca Tamajo, nell’anno del suo centenario, rinnova il proprio impegno nel supportare progetti di valore sociale e culturale, e nel rafforzare il legame tra impresa e istituzioni culturali.