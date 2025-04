AATECH presenta il nuovo piano industriale

Alessandro Andreozzi

AATECH S.p.A. Società Benefit e Tech Builder innovativo ha presentato il Piano Industriale 2025-2027 che conferma una solida traiettoria di crescita, un impegno costante nell’innovazione tecnologica e un’accelerazione strategica sulle operazioni di M&A.

Il piano industriale segna un percorso di crescita ambizioso, guidato dall’espansione dei volumi, dall’innovazione attraverso investimenti strategici in R&D e da un’accelerazione mirata sulle operazioni di M&A. Al centro di queste ultime, l’accettazione dell’offerta vincolante per l’acquisizione fino al 100% del Gruppo Business Innovation Lab SpA, società a capo dell’omonimo gruppo, proprietaria di “Opyn”, piattaforma di SME lending as a service leader in Europa, che rappresenta un’opportunità importante per la creazione di gruppo societario leader dei servizi innovativi dedicati all’industria finanziaria.

La società infatti ha annunciato che è stato raggiunto un accordo vincolante ed in regime di esclusiva con i soci detentori del 57,71% del capitale sociale della società Business Innovation Lab S.p.A, finalizzato a seguito del completamento delle trattative in corso e del realizzarsi di alcune specifiche condizioni sospensive all’acquisto da parte di AATECH di una partecipazione che potrà raggiungere fino al 100% (con una adesione minima del 50,1%) del capitale sociale di BIL.

Dal punto di vista industriale l’acquisizione generebbe sinergie immediate sia di costo che di cross selling coniugando l’esperienza di AATECH a quella di Opyn, si creerebbe l’opportunità di portare rapidamente sul mercato due nuove piattaforme: Opyn Zero per la gestione dei Green Loans e Sustainability Linked Loans oltre che Opyn Agent per la creazione di SLM e Servizi AI in ambito Anti Money Laundering e Credit Assistant.

Inoltre, sulla base di una analisi preliminare dei dati finanziari di BIL ad oggi disponibili, che dovranno essere confermati prima del signing, l’Acquisizione si configurerebbe come un “reverse take over ex articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (“Reverse Take-Over”) e sarebbe pertanto soggetta alla alla specifica procedura e alle specifiche autorizzazioni richieste dal citato regolamento.

“Questo piano industriale è per noi un momento di salto dimensionale– commenta Alessandro Andreozzi CEO di AATECH -. Entro il 2027 ci siamo dati obiettivi ambiziosi che raggiungeremo con la costanza e la dedizione che da sempre ci caratterizzano. Dopo i risultati ottenuti nel 2024 che sono il risultato del lavoro delle nostre persone vogliamo continuare a creare valore per gli investitori e tutti i nostri stakeholder confermandoci come una società sempre più solida nel panorama Fintech italiano”.