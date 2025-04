RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati annuncia la nomina dell’Avv. Ester Luisa Scordo a Equity Partner e responsabile del Dipartimento di diritto del lavoro

Ester Luisa Scordo

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati è lieto di annunciare la nomina dell’Avv. Ester Luisa Scordo come Equity Partner e a capo del Dipartimento di diritto del lavoro. La sua vasta esperienza e competenza nel settore del diritto del lavoro rappresentano un valore aggiunto per lo studio e i suoi clienti.

L’Avv. Scordo è entrata a far parte di RASS nel 2012 e da allora ha assistito clienti italiani e imprese multinazionali in ambito giuslavoristico, consolidando la sua reputazione per capacità di gestire complesse problematiche legate al diritto del lavoro, sia a livello stragiudiziale che giudiziale. Ha maturato una vasta esperienza in tutti gli ambiti del diritto del lavoro, dalla gestione dei rapporti di lavoro e relazioni sindacali, ai licenziamenti individuali e collettivi, fino alle operazioni più complesse di ristrutturazione aziendale, offrendo consulenza strategica nella prevenzione e soluzione efficace delle controversie lavoristiche.

L’Avv. Scordo ha inoltre acquisito una significativa esperienza nella redazione di contratti di lavoro per top manager, inclusi i patti di non concorrenza, patti di stabilità e strumenti di fidelizzazione dei dipendenti. La sua competenza si estende anche alla redazione di contratti di collaborazione autonoma e agenzia, nell’ottica di fornire supporto strategico a società operanti in contesti globali nei settori come industria, commercio, grande distribuzione, bancario, farmaceutico e informatico.

L’Avv. Scordo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2003 ed è abilitata alla professione forense dal 2011. La sua carriera si distingue per un forte impegno verso l’eccellenza in termini di qualità e professionalità, unito a una continua evoluzione nel panorama del diritto del lavoro.

“La nomina dell’Avv. Scordo come Equity Partner è un riconoscimento meritato per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro, nonché per la sua competenza e leadership nel campo del diritto del lavoro. Siamo certi che guiderà il nostro dipartimento con la stessa passione e professionalità che l’hanno contraddistinta fin dal suo ingresso in studio” ha dichiarato Andrea Lazzaretti, Managing Partner di RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati.

“Sono felice di essere nominata Equity Partner di RASS e di assumere la responsabilità di guidare il Dipartimento di diritto del lavoro. In questi anni, ho avuto il privilegio di collaborare con un team straordinario e di supportare i nostri clienti in una vasta gamma di sfide legali. Proseguiremo questo percorso con l’obiettivo di mantenere e rafforzare gli elevati standard di qualità e professionalità che contraddistinguono lo studio” ha dichiarato Ester Luisa Scordo, Equity Partner di RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati.