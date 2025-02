Tonucci & Partners nomina nuovi cinque soci: “puntiamo su eccellenza professionale e crescita interna”

Benedetto Blasi, Maria Gioffrè, Vincenzo Iacovazzi, Marco Monaco Sorge, Silvia Sardena

L’assemblea dei soci dello studio legale e tributario Tonucci & Partners ha approvato la nomina di cinque nuovi Equity Partner, rafforzando ulteriormente le competenze dello Studio in settori chiave del diritto.

I nuovi soci sono:

- Benedetto Blasi, dello studio di Roma, esperto in contrattualistica commerciale e dell’automotive con una lunga esperienza nella consulenza alle imprese del settore della mobilità, ambito nel quale Tonucci & Partners è leader in Italia nel mercato di riferimento e svolge un ruolo di primo piano anche rispetto alle normative di settore dell’Unione Europea;

- Maria Gioffrè, dello studio di Milano, opera negli ambiti della tutela dei dati personali, dell’Information Technology e della Proprietà Intellettuale. Vanta una consolidata esperienza in materia di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, manifestazioni a premio e pubblicità, con focus sulle tematiche legate alla compliance con la normativa regolamentare nei settori food supplement, pharma e cosmesi. Si occupa di contratti commerciali, di licenza e di cessione di asset IP, cessione e sviluppo software, nonché di contratti con influencer e altri contratti pubblicitari. Presta assistenza in controversie su marchi e di concorrenza sleale;

- Vincenzo Iacovazzi, dello studio di Milano, è esperto di real estate e, in particolare, di operazioni di sviluppo immobiliare per primari operatori del settore, nonché di acquisizione o dismissione di complessi immobiliari industriali turistici o residenziali di pregio. Si occupa, inoltre, di contrattualistica commerciale, nazionale ed internazionale, nonché di operazioni di M&A in ambito nazionale ed internazionale;

- Marco Monaco Sorge, dello studio di Roma, opera in diritto societario, operazioni straordinarie, contrattualistica e contenzioso. Marco è punto di riferimento di primari gruppi e investitori nazionali e internazionali. È membro della Commissione “Future of Legal Services” dell’IBA - International Bar Association;

- Silvia Sardena, dello studio di Padova, esperta in diritto commerciale, societario e contrattualistica. Ha acquisito un ruolo di riferimento per le PMI e, in particolare, per le imprese di famiglia e le gestioni patrimoniali, guidando anche i passaggi generazionali per proteggere e valorizzare gli asset, garantendo e preservando il mantenimento dei valori fondanti l’attività di impresa.

“L’ingresso di nuovi Equity Partner - commentano i componenti del Comitato di Gestione di Tonucci & Partners, Cristina Mazzamauro, Alessandro Vasta e Piergiuseppe Venturella - rappresenta un momento importante di crescita per il nostro studio, frutto del costante impegno nel valorizzare i migliori talenti e le competenze distintive. Siamo particolarmente orgogliosi che i nuovi soci abbiano maturato un significativo percorso interno di crescita professionale, a riprova della capacità della nostra realtà di attrarre e coltivare eccellenze. Con queste nomine Tonucci & Partners prosegue nel suo percorso di rafforzamento, puntando su team sempre più dinamici e multidisciplinari operanti su tutto il territorio nazionale per continuare a rispondere alle esigenze di un mercato competitivo e flessibile”.