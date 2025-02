RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati con Retex nell’acquisizione di Konvergence

Andrea Lazzaretti e Cosimo Di Bitonto

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito Retex, MarTech Company specializzata in servizi e soluzioni tecnologiche per connettere brand e clienti su tutti i canali, nell’acquisizione di Konvergence, azienda specializzata nel fornire piattaforme e servizi a supporto del Retail e del Food Service, offrendo soluzioni che spaziano dalla gestione dei pagamenti elettronici multi-banca e multi-servizio ai programmi di fedeltà e ai servizi di supporto per i punti vendita.

L’operazione segna un ulteriore, significativo passo nella strategia di crescita e consolidamento della posizione preminente di Retex nel MarTech: a due settimane dal perfezionamento dell’OPA sulla spagnola Tier1, grazie all’intesa con Konvergence, Retex sarà in grado di offrire alle realtà del mondo Retail un ecosistema di soluzioni sempre più completo e integrato, con più di 2100 collaboratori dedicati e ricavi stimati nel 2025 per circa 300 milioni di euro.

Attiva dal 2007, con le sue 4 sedi, i 140 dipendenti e un fatturato di 21 milioni nel 2024, Konvergence è uno dei maggiori attori del mercato italiano in ambito customer engagement, sistemi integrati di pagamento digitale e analytics per le aziende del settore Retail.

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito Retex per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dai Partner Andrea Lazzaretti e Cosimo Di Bitonto e dall’Associate Luca Forcini.

Retex è inoltre stata assistita da ECOVISSTLex Studio Legale Tributario con il dott. Giovanni Ciurlo, mentre Konvergence dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati con il Partner Emilio Bettaglio e l’Associate Davide Ferraccin, e da Terzi&Partners.