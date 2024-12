Trasfusioni infette, risarcimento basato sull’età del danneggiato al momento in cui la malattia si è manifestata

Per il danno da emotrasfusioni il risarcimento va calcolato tenendo presente l’età del paziente al momento in cui la malattia si è manifestata e non quella nella quale la trasfusione è avvenuta. Lo ricorda la Cassazione con l’ordinanza n. 31275 depositata oggi dalla terza sezione civile.

Il caso all’esame della Suprema corte

La vicenda giunta davanti ai giudici della Suprema corte vede coinvolti due soggetti che rispettivamente hanno...