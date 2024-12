Tre nuovi partner per Eptalex a Dubai

Lara Dagher, Diane Assaf e Hala Akl

Lo studio internazionale Eptalex cresce con tre nuovi ingressi tutti al femminile che entrano come partner nella sede di Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Con l’ingresso delle professioniste Lara Dagher, Diane Assaf e Hala Akl cresce a 12 il numero di partner negli Emirati Arabi Uniti, su un totale di 30, di cui 10 in Italia.

Con vent’anni di esperienza in ambito legale Lara Dagher ha competenze in diritto societario, fusioni e acquisizioni e proprietà intellettuale, in particolare nei settori della cosmetica, della moda, dell’edilizia e della tecnologia.

Diane Assaf è specializzata nel contenzioso, nel diritto societario, nell’ambito della risoluzione alternativa delle controversie e della proprietà intellettuale e assiste i clienti nelle questioni civili e commerciali, fornendo consulenza in materia di ristrutturazione aziendale e insolvenza.

Hala Akl ha una vasta esperienza nell’ambito delle transazioni M&A, diritto societario, private equity, servizi finanziari e regulatory compliance e da 15 anni assiste aziende e imprenditori in diversi settori, tra i quali quello dell’assistenza sanitaria, dell’immobiliare e della vendita al dettaglio a Dubai, Beirut e Doha.

“L’ingresso di Lara, Diane e Hala segna una pietra miliare significativa per il nostro Studio” - annunciano in Eptalex –. “Siamo certi che la leadership e la vasta esperienza delle nuove 3 partner, caratterizzate da un background decisamente diversificato, miglioreranno ulteriormente la nostra capacità di fornire servizi legali ai nostri clienti, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dello Studio”.

Eptalex, studio professionale internazionale, ha uffici a Milano, Abu Dhabi, Dubai, Beirut, Jounieh e Istanbul.