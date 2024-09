Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in materia di indebito assistenziale e parti comuni dell’edificio condominiale.

Da parte loro i Tribunali trattano il licenziamento collettivo, la decorrenza della prescrizione per i compensi dei professionisti, l’appalto di opere pubbliche, la conferma e l’esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle, il danno non patrimoniale, la condanna in manleva, l’azione cambiaria e, infine, il disconoscimento ...