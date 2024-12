Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in tema di emolumenti in favore dei pubblici dipendenti, legittimazione processuale dell’amministratore di condominio e, infine, espropriazione per pubblica utilità.

Da parte loro i Tribunali trattano del testamento olografo, della fideiussione omnibus, del divorzio, della prescrizione del risarcimento danni, della cartolarizzazione, della riconciliazione dei coniugi e infine dell’assegno per il nucleo familiare.



PUBBLICO...