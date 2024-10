Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

Nel corso di questa settimana alle Corti d’Appello è chiesto di pronunciarsi in materia di diritti del lavoratori in ipotesi di trasferimento di azienda, di danni da mancata, illegittima, assunzione al lavoro, e, infine, di prova dell’impossibilità di repêchage in mansioni inferiori del lavoratore licenziato.

Da parte loro i Tribunali si pronunciano in tema di obbligazione alternativa, responsabilità medica, danno biologico, mantenimento della prole, compravendita immobiliare, convocazione...