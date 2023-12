Tribunali divisi sullo sfratto di aziende in affitto

È possibile utilizzare la procedura di sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di affitto di azienda? I giudici stanno rispondendo al quesito in ordine sparso. L’intenzione del legislatore della riforma Cartabia, di estendere il procedimento all’affitto di azienda era chiaro; meno puntuale è stato l’intervento sulle relative norme del Codice di procedura civile. Sembrerebbe orientato in senso negativo il Tribunale di Roma, stando alle indicazioni contenute nel documento «Orientamenti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi