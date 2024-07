Tutti gli advisor nell’acquisizione da parte di Mindful Capital Partners della societa’ Miele S.P.A.

Niccolò Cappellini, Giovanni Ludergnani, Pietro Buccarelli, Alessandro Fosco Fagotto

Mindful Capital Partners, rafforza la propria offerta di soluzioni e servizi nel settore del packaging industriale con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Miele S.p.A. da parte di Selematic S.p.A..

Fondata a Foiano della Chiana (AR) negli anni ‘60 dalla famiglia Miele e con oltre 50 anni di attività nel settore del packaging primario, Miele è un operatore di riferimento nella costruzione di macchine confezionatrici verticali e linee automatiche complete per il packaging primario principalmente destinate ai settori alimentare, chimico e farmaceutico offrendo un elevato livello di personalizzazione dei prodotti grazie ad una vasta gamma di accessori di qualità e soluzioni ad-hoc.

Miele opera a livello globale principalmente nei mercati Europeo, Africano e Asiatico e ha generato ca. €13m di fatturato nel corso del FY23.

Selematic è un’azienda con più di 40 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di macchine automatiche per l’imballaggio per il packaging secondario, tra cui impianti di incartonamento, impianti di pallettizzazione e sistemi di trasporto principalmente destinati al settore della pasta fresca e secca.

Con più di €750m di raccolta, 3 fondi gestiti e 20 professionisti, Mindful Capital Partners è un gestore di fondi di private equity indipendente, attivo dal 2007 e specializzato in investimenti nel capitale di rischio delle PMI con potenziale di crescita sui mercati internazionali.

Razionale dell’operazione

Attraverso la cessione a Selematic (portfolio company di MCP), Miele entra a far parte di un progetto di buy-and-build che ha l’obiettivo di creare un polo industriale nel settore del packaging in Italia perseguendo i principi di assoluta qualità dei prodotti e di attenzione alle esigenze del cliente. Con il sostegno di MCP, Miele avrà a disposizione una prima linea di manager con decennale esperienza nel settore e l’opportunità di sviluppare un’offerta commerciale sinergica a quella di Selematic attraverso l’integrazione di due costruttori attivi rispettivamente nel packaging primario e secondario in molteplici mercati di riferimento.

Gli Advisor

Selematic è stata assistita, per gli aspetti contrattuali e la due diligence legale, da BLF Studio Legale mentre lo Studio Russo De Rosa Associati ha curato la tax due diligence e la strutturazione dell’operazione con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Niccolò Cappellini (in foto) e Giulia Scaccabarozzi.

BLF Studio Legale di Bologna ha operato con un team composto da Giovanni Ludergnani (in foto), Giulio Pinetti e Davide Geraci.

Lo studio legale Dentons ha assistito UniCredit in relazione a un’operazione di finanziamento a supporto dell’acquisizione con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (in foto) e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dagli associate Stefania Verroca e Giorgio Peli.

PwC ha assistito gli azionisti di Miele in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo con un team coordinato da Andrea Biasco e composto da Alex Soldati, Luca Gasperini, Aurora Moreschi e Beatrice Ferrari e ha supportato la società con il servizio di Financial Vendor Assistance con un team coordinato da Alberto Zanatta e composto da Francesco Bettazzi e Francesco Umberto Gallo.

PwC TLS che ha assistito la società nelle attività di negoziazione e assistenza contrattuale di M&A e nella gestione della Vendor Assistance legale con un team coordinato da Pietro Buccarelli (in foto), e composto da Camilla Nordera e Elisabeth Filippone Thaulero e che, con Silvia Basile e Giada Contini, ha assistito la società nelle attività giuslavoristica.

Ethica Group ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo con un team coordinato da Alessandro Conte e composto da Guglielmo Spotorno.

PwC ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di financial debt advisor con un team coordinato da Valentina Assereto e composto da Ario Bacigalupo e Martina Corradino sotto la responsabilità di Alessandro Azzolini.