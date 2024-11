Tutti gli advisor nell’operazione di FTC S.p.A. (“Filiera Toscana della Calzatura) di acquisizione di quattro Società attive nel settore calzaturiero del lusso.

Aldo Cattaneo

CDR Tax & Legal ha affiancato FTC S.p.A. (“Filiera Toscana della Calzatura”), neonata piattaforma industriale di aggregazione nella filiera italiana della calzatura di lusso.

FTC Spa, promossa da P4 S.p.A., società controllata da Michele Paris, mira ad aggregare tante realtà che operano nello stesso distretto ai fini di promuovere una piattaforma specializzata nel mondo delle lavorazioni di materiali e della produzione di componenti finiti per clienti attivi nel settore calzaturiero di lusso che possa diventare il polo industriale di riferimento per i brand del lusso nel mondo delle calzature.

Le prime Società acquisite sono:

- Iannelli S.r.l.: produttore di solette principalmente per il segmento elegante donna con tacco alto (fam. Iannelli)

- Danimarc S.r.l.: produttore di suole stampate in TPU per la sneaker (Marco Melani e Daniele Sani)

- APAM International S.p.A.: produttore di suole costruite sia per la calzatura formale da uomo che per la sneaker di fascia alta (fam. Pagni e fam. Piampiani)

- Fagiolini S.r.l.: lavorazioni speciali delle pelli usate per tomaie e pelletteria (Loriano Fagiolini e Romeo Bruno)

Il team di CDR Tax & Legal è stato composto dal Dott. Aldo Cattaneo, dall’ Avv. Omar Chiari, dalla Dott.ssa Elisabetta Dall’Olio, dall’Avv. Benedetta Fiorini, dal Dott. Giorgio Nicoli, dall’Avv. Valentina Locatelli e dall’Avv. Elisabetta Sestito per la strategia e la strutturazione dell’operazione, per le due diligence Finanziarie, Fiscali, Legali, Giuslavoristiche e Ambientali e per i contratti di finanziamento e di acquisizione.

Il team di DWF ha prestato invece assistenza legale a FTC per la documentazione finanziaria e per i rapporti con le Banche con l’Avv. Gianni Vettorello e la Dott.ssa Giorgia Porcile.

FTC è stato altresì assistito da ETHICA Group per Equity raising, Financing e M&A advisory (Dott. Roberto Bonacina, Dott. Alessandro Corina, Dott.ssa Federica Carcani, Dott. Leonardo Moneda), OC&C Strategy Consulting per DD Business e piano industriale (Dott. Christian Christodulopulos, Dott. Giorgio Antichi, Dott. Marcello Rebecchini, Dott. Filippo Mancinelli Scotti), DWF per l’assistenza legale al contratto di finanziamento con l’Avv. Gianni Vettorello e l’Avv. Giorgia Porcile e dal Notaio Ernesto Sico di Bergamo.

Iannelli è stata assistita dal Dott. Giovanni Menna, lato financial e dall’Avv. Federico Fossanova lato legal.

Danimarc è stata assistita è stata assistita dal Dott. Stefano Bonamici, lato financial e dagli avvocati Gabriele Tremolanti, Alessandro Colombini e Giulio Galassi, lato legal.

APAM International è stata assistita dal Dott. Luca Bartali, lato financial e dagli avvocati Gabriele Tremolanti, Alessandro Colombini e Giulio Galassi, lato legal.

Fagiolini è stata assistita dal Dott. Giovanni Menna, lato financial e dall’Avv. Federico Fossanova lato legal.

Il pool di banche composto da UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. è stato assistito da Advant NCTM con un team composto dall’Avv. Giuseppe Buono insieme all’Avv. Federico De Pascale ed alla Dott.ssa Letizia Grandi.