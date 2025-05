Tutti gli studi coinvolti nell’ambito di una doppia emissione obbligazionaria da Euro 10 milioni di Bertolotti SpA

Lidia Caldarola, Giovanni Battaglia, Annalisa Pescatori

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Bertolotti S.p.A., società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, di due prestiti obbligazionari non convertibili e secured per un importo complessivo pari a Euro 10 milioni, di cui uno sottoscritto interamente dalla società di cartolarizzazione RedFish Basket Bond S.r.l., nell’ambito del programma “RedFish Basket Bond”, e l’altro interamente sottoscritto da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo “PMI Italia III”.

Banca Finanziaria Internazionale – assistita da BonelliErede - ha agito in qualità di arranger e sottoscrittore dei titoli senior dell’operazione di basket bond.

I proventi raccolti nel contesto dell’emissione dei prestiti saranno utilizzati da Bertolotti per la costruzione e lo sviluppo di un nuovo stabilimento sito in Pontassieve (Firenze), funzionale all’attività di Bertolotti e del suo gruppo.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Bertolotti S.p.A. con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla of counsel Lidia Caldarola, dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Caterina Vicenzi.

BonelliErede, drafting counsel per entrambi i prestiti obbligazionari, ha assistito Banca Finanziaria Internazionale con un team guidato dai partner Emanuela Da Rin e Giovanni Battaglia, coadiuvati dagli associate Giuseppe Graniglia e Marta Fugi.

Carnelutti Law Firm ha assistito Finint nell’operazione.

Grimaldi Alliance (GA) ha assistito RedFish Capital Debt S.p.A., investitore junior nell’ambito dell’operazione di basket bond, e Bertolotti S.p.A. con riferimento alla predisposizione e adozione delle delibere societarie necessarie per l’emissione dei prestiti obbligazionari, con un team composto dalla partner Annalisa Pescatori, dal partner Andrea Martina e dalla counsel Paola Sepe.