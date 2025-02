Tutti gli studi nel lancio della prima strategia di venture capital di Algebris Investments

Michele Milanese, Giulio Mazzoti, Antonio Soldano, Tommaso Pepe

Algebris Investments, società di gestione del risparmio globale fondata nel 2006 da Davide Serra, ha annunciato il lancio della sua prima strategia di venture capital Algebris Climatech con un primo closing a circa 60 milioni di euro e un obiettivo di raccolta di 100 milioni di euro.

Tra gli investitori figurano importanti soggetti istituzionali, attori chiave del sistema previdenziale, e CDP Venture Capital in qualità di anchor investor, attraverso il suo Technology Transfer Fund e il Green Transition Fund-PNRR, che utilizza gli asset stanziati dall’UE attraverso il NextGeneration EU.

Algebris Climatech andrà a rafforzare la business unit per gli investimenti alternativi nella transizione verde di Algebris e investirà all’intersezione tra climate e deep tech, concentrandosi su settori chiave come energia, materiali, industria e alimentare.

Operando anche grazie a partnership con co-investitori internazionali di alto livello, Algebris Climatech costruirà un portafoglio concentrato di 15-20 posizioni in società tecnologiche con comprovate strategie di crescita e l’ambizione di diventare leader nei loro settori a livello internazionale.

Ashurst ha assistito Algebris in relazione ai profili fiscali, regolamentari e di gestione del fondo con un team cross-border coordinato dall’Italia dal managing partner Michele Milanese supportato da un team Lussemburghese coordinato dall’office managing partner Arnaud Julien e la partner Alexandra Clouté con il senior associate Adnand Sulejmani, gli associate Thécla Madonna, Edoardo Zoncapè e Stella Rante e la trainee Irene Tedeschi.

Aster Avvocati Associati con il partner Tommaso Pepe ha assistito Algebris in relazione ai profili legali e regolamentari di strutturazione e negoziazione del fondo con gli investitori cornerstone

Legance ha assistito Algebris e i key manager del fondo Marco Turchini, Alessandro Santo e Stefano Ferrari nella strutturazione del coinvestimento del management, con un team guidato dal partner Giulio Mazzotti, supportato dalla senior associate Francesca Sipala, per gli aspetti fiscali, e dalla partner Barbara Sancisi e l’associate Valentina Santoni per gli aspetti legali.

DLA Piper ha assistito CDP Venture Capital in tutti gli aspetti dell’investimento nello schema di investimento, con un team cross-border e multidisciplinare supervisionato e coordinato dal partner Agostino Papa e guidato dagli avvocati Nicoletta Alfano e Antonio Castellana Soldano per i profili regolamentari, con il supporto di Agnese Corradino. Il partner Andrea Di Dio, affiancato dall’avvocato Valentina Trappolini, si è occupato degli aspetti fiscali. Il partner Jacques Wantz e il senior associate Matteo Pogliani, dalla sede di Lussemburgo, hanno fornito assistenza per i profili tributari lussemburghesi.

Il team legale di Algebris Investments ha seguito l’operazione attraverso il proprio team di legali interni guidato dalla Head of Legal Silvia Corbella, coadiuvata da Silvia Marcolini e Francesco Straface.

CDP Venture Capital ha seguito l’operazione attraverso il proprio team di legali interno guidato dal Responsabile Alessandro di Gioia e dalla Responsabile Affari Legali per gli investimenti indiretti e regolamentari Elisa Toriello, coadiuvata da Matteo Ferettini

Algebris Climatech Fund I e Algebris Climatech Italian Opportunity Fund (congiuntamente "Algebris Climatech" o i "FIA") sono partnership chiuse domiciliate in Lussemburgo e strutturate come special limited partnership (société en commandite specialé). I FIA sono fondi d'investimento alternativo di tipo chiuso ai sensi della Alternative Investment Fund Managers Directive (Direttiva UE 2011/61/) e successive modifiche ("AIFMD"). Algebris Investments (Ireland) Limited è la società autorizzata alla gestione del FIA (la "AIFM"). Algebris Investments (Ireland) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland quale gestore di fondi d'investimento alternativi ai sensi della European Union (Alternative Investment Fund Managers) Regulations, 2013 (as amended).

