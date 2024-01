Tutti gli studi nell’emissione obbligazionaria di Fiber Bidco S.p.A.

Erika Brini Raimondi, Nicolò Ascione, Nathalie Brazzelli, Gaetano Carrello

Gli studi legali Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Pirola Pennuto Zei & Associati, PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile high-yield da parte di Fiber Bidco S.p.A., società capogruppo del gruppo Fedrigoni, società detenuta dai fondi di private equity Bain Capital Private Equity e BC Partners.

Il nuovo prestito obbligazionario è stato emesso al fine di rifinanziare l’indebitamento derivante dai prestiti obbligazionari a tasso variabile emessi in precedenza da Fiber Bidco S.p.A..Gli studi legali Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Pirola Pennuto Zei & Associati, PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile high-yield da parte di Fiber Bidco S.p.A., società capogruppo del gruppo Fedrigoni, società detenuta dai fondi di private equity Bain Capital Private Equity e BC Partners.

Il nuovo prestito obbligazionario è stato emesso al fine di rifinanziare l’indebitamento derivante dai prestiti obbligazionari a tasso variabile emessi in precedenza da Fiber Bidco S.p.A..

Latham & Watkins ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli per gli aspetti corporate, dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Eleonora Baggiani, Nicola Dall’Acqua e Alice De Vita per i profili finance, dal partner Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e l’associate Leonardo Simeoni per i profili capital markets, e dal partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha prestato assistenza all’emittente per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dai partner Matthew Merkle e Kanesh Balasubramaniam e dal counsel Nicolò Ascione e composto dagli associates Marco Bagnato, Brando Cremona e Veronika Reisinger.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Davide Jurina.

PedersoliGattai, con Milbank, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai bookrunners dell’operazione BNP Paribas, BPER Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mizuho Securities Europe GmbH, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e Banco Santander, S.A., con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini, dal senior associate Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola.

Milbank ha assistito i bookrunners per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dalla partner Rebecca Marques.