Ughi e Nunziante, BonelliErede, Studio Signori, Hogan Lovells e LCA nell’acquisizione della quota di maggioranza di Palazzi Agency da parte di Chabé

Pietro Orzalesi, Daniele Gambirasio, Simone Amati, Carlo Massini, Davide Valli

Ughi e Nunziante ha affiancato il gruppo francese Chabé, leader nella mobilità su misura e che serve clienti di diversi settori come hotel e marchi di lusso, aziende e agenzie di eventi, nell’acquisizione della quota di maggioranza di Palazzi Agency S.r.l., società operativa del Gruppo Palazzi attivo nella gestione di servizi esclusivi per la logistica e gli eventi, assistito da BonelliErede.

Attraverso questo investimento, Chabé espande la sua presenza geografica, ampliando la propria offerta ed expertise in tutta Italia dai centri operativi di Roma e Milano.

Ughi e Nunziante ha affiancato la società acquirente e coordinato l’operazione con un team composto dal Partner Pietro Orzalesi, dal Senior Associate Agostino Frau e dall’Associate Federico Catalfamo per gli aspetti corporate, dal Partner Marco Lanzani, dal Senior Associate Federico Bodo e dall’Associate Cecilia Pozzetti per gli aspetti giuslavoristici, dalla Partner Barbara Pizzoni e dalla Senior Associate Linda Favi per i profili tax.

Lato parte acquirente hanno altresì collaborato gli studi d’oltralpe:

- Winston & Strawn, con i Partner Grine Lahreche e Sophie Nguyen per gli aspetti corporate legati al reinvestimento e la Partner Ariane Berthoud per gli aspetti finance, relativi al finanziamento;

- BM&A, in persona del Partner Laurent Peny con Pauline Bouvier e Marine Laffin, per la due diligence finanziaria;

- Hogan Lovells, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione che è stato fornito da un consorzio di banche francesi con un team composto dalla Partner Sabine Bironneau Loy, la Senior Associate Isabelle Rivallin e l’Associate Quentin De Donder per la parte francese e il Partner Carlo Massini, con gli associate Giuliana Borzì e Isoken Obayagbona, per la parte italiana.

Lazard Next ha operato in qualità di financial advisor con il Managing Director Olivier Lemaire, i Vicepresidenti Louis Ghesquière-Dierickx e Julien Fauconnier, oltre a Mathilde Errera.

La parte venditrice, Palazzi Management, si è avvalsa dell’assistenza e del coordinamento di BonelliErede, che ha agito con un team composto dal Partner Daniele Gambirasio, dalla Senior Associate Diane Vallaud e dall’Associate Francesco Boccacci, che si sono occupati degli aspetti corporate, nonché di Pomanti e Avvocati Studio Legale e Studio Signori rispettivamente con l’avv. Pietro Pomanti, il Partner Simone Amati e l’Associate Gabriele Lalicata in qualità di advisor.

I Venditori sono stati assistiti, per gli aspetti di diritto francese legati al reinvestimento, dallo studio legale d’oltralpe Bredin Prat con i partner José Maria Pérez e Samuel Pariente e gli associate Thomas Bernard e Jessica Chartier.

LCA, con l’Equity Partner Davide Valli, il Senior Sssociate Luca Alfonso Liberti e l’Associate Giancarlo Aiello, ha seguito gli aspetti relativi alla cancellazione del bond quotato al terzo mercato di Vienna ed emesso da Palazzi Management e alla cancellazione delle garanzie ad esso correlate, nell’interesse di un investitore istituzionale in qualità di sottoscrittore.

Lo Studio Davide Franco, con il Partner Daniele Franco, ha operato in qualità di financial advisor del Gruppo Palazzi.