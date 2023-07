Ughi e Nunziante e EY al fianco di PM & Partners nell'acquisizione della quota di maggioranza di Italtergi

Ughi e Nunziante Studio Legale e EY Studio Legale e Tributario hanno affiancato PM & Partners Sgr, società di gestione del fondo PM & Partners III, nell'acquisizione della quota di maggioranza di Italtergi.



Italtergi, con sede a Codogno (Lodi), è leader europeo nella progettazione e produzione di sistemi completi di tergitura, principalmente per veicoli off-highway e altre applicazioni speciali.



Ughi e Nunziante ha agito in qualità di advisor legale con un team composto dal Partner Amon Airoldi e dall'Associate Deniz Kivage per i profili di diritto societario nonché dal Partner Gianluigi Pugliese coadiuvato dall'Associate Anna Vanni per gli aspetti relativi al finanziamento.



Lo studio legale e tributario di EY ha assistito PM & Partners per i servizi di due diligence fiscale e per la strutturazione fiscale dell'operazione, con un team guidato dal partner Quirino Walter Imbimbo e formato dal manager Riccardo Cola e dalla senior associate Sabrina Esposito.



Anthesis ha invece lavorato nell'ambito della due diligence ambientale ed ESG.

Tra gli advisor della Sgr anche OC&C che ha curato la due diligence commerciale e PwC per la due diligence finanziaria.



I veditori, i Soci Dadda, sono stati affiancati dallo studio Pedersoli con un team guidato dall' Equity Partner Alessandro Marena con il Counsel Massimo Trimboli Raguseo e il Trainee Amedeo Volpi.



Unistudio Corporate Finance, con un team formato dagli M&A Partner Paolo Ferrari e Paolo Antonini e dalla M&A Associate Donatella Adami, ha agito come advisor finanziario dell'operazione per conto dei venditori.



Lo Studio Longari ha gestito gli aspetti fiscali.



L'operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da BNL BNP Paribas, con il team guidato da Fulvio Egidi composto da Luca Giordano nel ruolo di Senior Banker e dal team di LBO composto da Alessandro Belluzzi – Managing Director, Mario Tedesco – Vice President ed Enrico Rivolta - Analyst, Banca Sella, con il team di Stefano Crosta composto da Alessandro Villa, Giada Coluccia e Francesco Talpo e Bper Banca CIB con il team di Leveraged Acquisition Finance composto da Michele Fracassini, Giulio Pileri e Daniele Andreoni con il supporto del Contract Advisor Alberto Cantù. BNL BNP Paribas svolge anche il ruolo di Banca Agente per il finanziamento.

Il pool è stato assistito, per gli aspetti contrattuali, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni. GOP ha affiancato gli istituti di credito con un team composto dai partner Stefano Bucci, che ha anche coordinato il progetto, e Matteo Gotti, coadiuvati dalla counsel Claudia Lami e dall'associate Guido Manfredonia e i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e la counsel Francesca Staffieri.Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.