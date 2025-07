Ughi e Nunziante al fianco del gruppo Kiloutou per l’acquisizione di F.I.M. S.r.l.

Agostino Frau, Pietro Orzalesi

Ughi e Nunziante – studio Legale ha assistito il gruppo Kiloutou nell’acquisizione del 100% del capitale sociale della F.I.M. S.r.l., azienda con sede a Novara, attiva nel settore del noleggio di piattaforme di lavoro aereo e macchine movimento terra, anche con operatore.

L’operazione, condotta attraverso la holding italiana Kiloutou Holding S.r.l., rappresenta un nuovo passo nel piano di espansione del gruppo in Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei mercati regionali e consolidarsi tra i principali operatori nazionali nel noleggio professionale per l’edilizia e l’industria.

Ughi e Nunziante ha seguito l’operazione in ogni sua fase, dalla due diligence al closing, fornendo assistenza legale completa e coordinata con un team multidisciplinare guidato dal partner Pietro Orzalesi, affiancato dal senior associate Agostino Frau e dagli associate Marco Borrelli e Federico Catalfamo, per i profili corporate e contrattuali.

Gli aspetti giuslavoristici sono stati curati dal partner Federico Torzo, con il supporto della senior associate Elisabetta Rebagliati, mentre per la fiscalità sono intervenuti il partner Barbara Pizzoni e la senior associate Linda Favi.

EY Milano ha agito in qualità di advisor finanziario dell’acquirente, con un team composto da Lucia Mazzuero e Andrea Maragliano.

I soci venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dallo Studio Associato Zanetta con l’avv. Diego Belletti, e per la consulenza fiscale e finanziaria dallo Studio AAP con il dott. Marco Alleva, entrambi con sede a Novara.

L’acquisizione si inserisce nel percorso di crescita internazionale di Kiloutou, che prosegue l’espansione nei principali mercati europei. Dopo gli ingressi consolidati in Polonia, Spagna, Italia, Germania e Portogallo, l’operazione in Italia si affianca alla recente acquisizione in Danimarca, confermando la strategia del gruppo volta a rafforzare la propria rete paneuropea.

Il Closing dell’operazione è previsto al completamento di alcune condizioni preliminari.