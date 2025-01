Ughi e Nunziante con il Gruppo Dolomiti Energia nell’acquisizione di attività fotovoltaiche dal Gruppo EPICO

Roberto Leccese

Ughi e Nunziante ha assistito il Gruppo Dolomiti Energia nell’acquisizione dal Gruppo EPICO del 100% del capitale della Hydrowatt SHP S.r.l., titolare di 14 impianti fotovoltaici nelle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW e un enterprise value di circa 15 milioni di euro.

Il Gruppo Dolomiti Energia intende valutare la possibilità di partecipare con gli impianti acquisiti allo schema di autoconsumo a distanza con aziende energivore.

Per i profili legali dell’operazione, il Gruppo Dolomiti Energia si è avvalso dell’assistenza di Ughi e Nunziante nelle fasi precontrattuali, inclusa la due diligence, e contrattuali, con un team multidisciplinare guidato dal partner Roberto Leccese, e composto, tra gli altri, dalla partner Tiziana Fiorella, per gli aspetti regolamentari e amministrativi, dai senior associate Pietro Pastorello, Fabio Vignola e Anna Vanni e dagli associate Leonardo Chiarelli e Margherita Augusto per i profili societari, contrattuali e immobiliari.

L’operazione è stata altresì seguita dall’ufficio legale interno del Gruppo Dolomiti Energia, con la responsabile Affari Legali e Societari, Fortunata Mazzeo, e il legal counsel Artemio Biagini, e da quello di EPICO, con il responsabile Affari Legali e Societari, Mauro Cuzzaniti.