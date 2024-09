Un'ordinanza che solleva molti dubbi sull'attribuzione del motivo di appello

LA MASSIMA Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi - Mancato esame di un documento - Lamentato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» - Ammissibilità - Condizioni - Documento non esaminato deve offrire la prova di fatti oggetto della controversia e decisivi - Fattispecie - Erroneo accoglimento del reclamo con cui era lamentata l'omessa notificazione della domanda introduttiva. (Cpc, articoli 101, 360, 372 e 384)



In tema di ricorso per cassazione, il mancato esame di un documento può essere denunciato ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, quando il documento non esaminato offra la prova di fatti, primari o secondari, che siano stati oggetto della controversia, come decisa dal giudice, e che si rivelino decisivi, essendo il loro esame in grado di determinare un diverso esito della vertenza (Principio di diritto enunciato ex articolo 384, comma 1, del Cpc dalla S.C., che nella specie ha cassato con rinvio alla corte d'appello la decisione della stessa corte territoriale, la quale, avendo omesso di esaminare il documento costituito dalla ricevuta della notificazione della domanda introduttiva, aveva erroneamente accolto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale e aveva rinviato al giudice di primo grado).