Unicredit e Invesco per lo sviluppo di un parco logistico green di 80 mila mq ad Alessandria: gli studi coinvolti Orsingher Ortu Avvocati Associati, Ashurst, Bertacco Recla & Partners, Pirola Pennuto Zei & Associati, EY Studio Legale Tributario hanno prestato assistenza nell’ambito del finanziamento concesso da UniCredit a favore di Invesco Real Estate per lo sviluppo di un parco logistico nell’area sita in Castellazzo Bormida (AL) a pochi minuti dal casello di Alessandria Sud