Unioni di fatto, l’assistenza materiale può esserci anche dopo la cessazione della convivenza

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art.2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento ...

