Uso esclusivo della casa comune: l’inerzia dell’altro ex coniuge esclude l’indennizzo

L’ex marito che utilizza in via esclusiva un alloggio non è tenuto a indennizzare l’ex moglie qualora quest’ultima non abbia previamente manifestato la volontà di godere del bene o di percepirne i frutti civili. In assenza di richiesta di utilizzo condiviso, il mero uso esclusivo del bene non integra un comportamento illecito, né genera un obbligo risarcitorio. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3774 pubblicata il 15 aprile 2025.

Il caso

La controversia si origina dalla domanda...